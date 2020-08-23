غلق 3637 محل بالعاصمة بسبب عدم احترام اجراءات الوقاية من كورونا

أمرت مديرية التجارة لولاية الجزائر، بين 10جويلية إلى 17 أوت 2020 بالغلق الفوري لـ3637 محل تجاري بسبب عدم احترام اجراءات الوقايةمن كورونا

وتمت العملية بعد معاينة أزيد من 20 ألف محل بإقليم ولاية الجزائر من طرف مصالح الأمن ومصالح التجارة.

ونشرت مصالح الولاية حصيلة التدخلات، حيث بلغت عدد تدخلات فرق مصالح الأمن 4851، وأغلقت 964 محل تجاري.

أما عدد تدخلات فرق مصالح مديرية التجارة بلغت 15626، وأغلقت 2673 محل.

وتمثلت عدد وطبيعة المخالفات، في عدم ارتداء الكمامة التي وصلت 442 تدخل، وعدم احترام التباعد الإجتماعي 627 تدخل.

بالاضافة الى إكتظاظ داخل المحلات التجارية 935 تدخل، وعدم التطهير 805 تدخل.

وممارسة نشاطات تجارية غير مرخصة خلال فترة الحجر الصحي 345، بالاضافة الى مخالفات أخرى في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا 483 تدخل.