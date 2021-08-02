غلق 565 محل في العاصمة خلال السداسي الأول من 2021

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة، بمراقبة 55473 متجر ومحل تجاري، خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

وحسب بيان لأمن ولاية العاصمة، تم القيام بـ5076 عملية مراقبة بمعية اللّجان المختلطة و47577 مراقبة من قبل مصالح الشرطة العامة.

وتم تسجيل 6876 مخالفة وجبّت إتخاذ إجراءات إدارية تضمنت تحرير6311 إعذار و565 اقتراح الغلق للمحلات التجارية.

وناشدت مصالح أمن ولاية الجزائر المواطنين، لتظافر الجهود من خلال اتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وكذا التطبيق الصارم للحجر المنزلي الجزئي.