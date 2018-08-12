غلق 6 عيادات تحفظيا لعدم احترامها شروط الاستخلاف

وزارة الصحة تباشر عمليات مراقبة للمؤسسات الصحية الخاصة

العيادات الخاصة لا تحترم مواقيت العمل وتقوم بنشاطات طبية غير مرخصة

باشرت مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عمليات تفتيش للعيادات الخاصة للتحقّق من مدى احترام شروط استخلاف الأطباء الذين يكونون في عطلة، حيث تم غلق 6 عيادات تحفظيا لعدم إلتزامها بشروط استخلاف الأطباء.

وفي هذا الشأن، كشف مصدر مأذون من وزارة الصحة، أن مصالحها باشرت عمليات تفتيشية للعيادات الخاصة للتحقق من سير عملها، وتحسبا لتجاوزات محتملة خلال العطلة الصيفية، خاصة فيما يخص الاستخلاف، مشيرا إلى أنها لاتزال متواصلة من أجل ضمان خدمة طبية في المستوى.

وفي السّياق ذاته، قال ذات المصدر، إنّه تم الوقوف على العديد من التجاوزات على مستوى بعض العيادات الخاصة فيما يخص الاستخلاف، حيث لاحظ أعوان التفتيش عدم احترام ساعات العمل، حيث تعمل كيفما تشاء وتغلق متى تشاء من دون الأخذ بعين الاعتبار معاناة المرضى المتوافدين عليها.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المفتشون فوضى في الاستخلاف، التي تتم من دون رخصة من مديرية الصحة، إذ تتم بشكل عشوائي، مع تناقض في التخصصات بين الطبيب المعاين والطبيب المستخلف، حيث تم الوقوف على قيام أطباء عامين باستخلاف أطباء متخصصين، كما أن أغلبهم لا يستوفون الشروط المعمول بها في هذا المجال.

وعلى صعيد ذاته، قامت وزارة الصحة بغلق 6 عيادات خاصة، بسبب ممارستها للاستبدال بطريقة غير شرعية، حيث قررت العديد من مديريات الصّحة تشديد شروط الاستخلاف من خلال ضرورة تقديم وضعية الطبيب المستخلف اتجاه الخدمة العسكرية، بسبب اكتفاء العديد منهم بالاستخلاف، ورفض التوجه لأداء الخدمة المدنية في ولايات تفتقر للأطباء الأخصائيين.

ومن بين التجاوزات التي وقف عليها المفتشون، عدم توفر العيادات الطبية على ملفات المرضى، وهذا ما يتنافى مع حق المريض في الإعلام بوضعه الصحي ومتابعته، حتى في حال تسجيل أخطاء طبية، فلا يمكن للمريض إثبات أي شيء لعدم وجود دلائل على خضوعه للعلاج.

كما أن الطبيب المعاين يقوم بختم الوصفات بختم صاحب العيادة الذي من المفروض أن يكون متواجدا في عين المكان، لتحمل المسؤولية في حال وقوع أخطاء طبية.

وعلى صعيد ذي صلة، أكّد ذات المصدر أنّ فرق التفتيش لاحظت قيام العديد من العيادات الطبية بنشاطات غير مرخصة، مثل الأشعة المقطعية وعمليات جراحية من دون ترخيص، وفي ظروف غير ملائمة، بالإضافة إلى التحاليل الطبية التي من المفروض أن تتم على مستوى مخابر طبية معتمدة.