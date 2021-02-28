غلق 6 محلات لعدم احترام تدابير كورونا بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن العاصمة، من اتخاذ عدة إجراءات إدارية قانونية خاصة بعملية المراقبة، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى غاية 22 فيفري 2021.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم خلال نفس الفترة، القيام بـ2675 عملية مراقبة للمتاجر.

بالإضافة إلى القيام بـ2350 عملية مراقبة من طرف مصالح الشرطة واللّجان الولائية المختلطة.

وتم تسجيل من خلال هذه العمليات، 304 مخالفة.

كما تم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير إدارية تبعا لهذه المخالفات تمثلت في 298 إعذار و6 إجراءات غلق فوري للمحلات التجارية.

ويأتي هذا في إطار عملية المراقبة الدورية للأنشطة التجارية، تبعا للتدابير الوقائية من إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19.