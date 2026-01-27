غلق المنتزهات والحدائق العمومية والفضاءات الغابية بولاية الجزائر

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات، تخص ترقب هبوب رياح قوية جدا، ابتداء من غد الأربعاء وإلى غاية بعد غد الخميس.

وتخص هذه الإجراءات، بحسب بيان للولاية، غلق الفضاءات الغابية، المنتزهات والحدائق العمومية، وكذا توجيهات للمواطنين بضرورة اليقظة والالتزام بقواعد السلامة وأخذ الحيطة والحذر.

ودعت مصالح ولاية الجزائر كافة المواطنين إلى أنه تقرر غلق كل الفضاءات الغابية والمنتزهات العمومية، بصفة مؤقتة، لا سيما: منتزه الصابلات، حديقة التجارب الحامة، حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” بن عكنون، منتزه الكيتاني، منتزه منبع المياه ببوروبة ومنتزه “إيكو بارك” وادي السمار. وذلك يومي الأربعاء والخميس 28 و29 جانفي 2026.

كما نبهت المواطنين إلى الالتزام بقواعد السلامة وأخذ الحيطة والحذر، مع التقيد بالتوجيهات التالية:

تجنب التوجه إلى الفضاءات الغابية والفضاءات العمومية المفتوحة والساحلية.

تثبيت أو نزع المزهريات وكل الأجسام المعرضة للسقوط من على الشرفات والأسطح.

تفادي الوقوف أو المرور بالقرب من الأشجار وأعمدة الكهرباء.

تخفيض السرعة، القيادة بعقلانية، والإمساك الجيد بالمقود خاصة عند هبوب الرياح المفاجئة.

جاء ذلك تبعًا للبيان الصادر عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026، والمتضمن نشرية خاصة، بتنبيه من المستوى الثالث باللون الأحمر، يتوقع بموجبها هبوب رياح قوية جدا، طيلة مدة صلاحية هذه النشرية الممتدة من ليلة اليوم الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلًا (21سا 00د)، إلى غاية يوم الخميس على الساعة منتصف النهار (12سا 00د).

وتتراوح سرعة الرياح، بحسب النشرية، بين 60 و90 كلم/سا، على أن تشتد لتصل أو تتجاوز 120 كلم/سا، خلال يوم الأربعاء 28 جانفي 2026 بداية من الساعة الثانية زوالا (14سا00د)، إلى غاية الساعة (21سا 00د) ليلا من اليوم نفسه.

وفي ختام البيان، جدّدت مصالح ولاية الجزائر دعوتها لكل المواطنين، للالتزام بهذه التوجيهات. حرصا على سلامتهم وحماية ممتلكاتهم، إلى غاية نهاية صلاحية هذه النشرية الخاصة.