تم على الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت غلق مكاتب التصويت وبداية الفرز عبر كامل ولايات الوطن.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تـمديـد توقيت غـلـق مكـاتـب الاقـتـراع إلى الساعة الثامنة مساءً.

وأكدت السلطة، في بيانها مساء اليوم، الترخيص لجميع منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة. وبعد الاطلاع على طلباتهم، بتأخير توقيت غلق مكاتب التصويت بكل الولايات عبر التراب الوطني إلى غاية الثامنة مساء.

كما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم السبت،

وقال شرفي إن نسبة التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، بلغت 26.45 بالمائة. بينما بلغت نسبة التصويت للجالية المقيمة بالخارج 18.31 بالمائة.

كما أكد محمد شرفي أن عدد المصوتين بلغ 5 ملايين و 142 ألف و134 ناخباً، حتى الساعة الخامسة.

وللإشارة، يتنافس في هذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين، هم مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.