غلوبال فاير باور: الجيش الجزائري في المركز 28 عالميا والثالث عربيا والأول مغاربيا

احتل الجيش الجزائري المركز 28 عالميا، والثالث عربيا، والثاني إفريقيا والأول مغاربيا في تصنيف “غلوبال فاير باور” لأقوى جيوش العالم لعام 2020.

واحتل الجيش الجزائري المركز الثالث عربيا، بعد مصر والسعودية.

وأوضح الموقع أن الجزائر خصصت ميزانية دفاعية قدرها 13 مليار دولار.

وأشار أن العدد الإجمالي للجنود في الجيش الجزائري، يبلغ حوالي 280 ألف جندي.

وأن عدد الجنود الموجودين بالخدمة حاليا هو 130 ألفا، فيما بلغ عدد جنود الاحتياط 150 ألفا، موضحا أن عدد من يصلون لسن الخدمة الوطنية، سنويا، يبلغ حوالي 685 ألف شخص.