غلوبال فاير باور: القوات الجوية الجزائرية تحتل المرتبة الثانية إفريقيا و22 عالميا

كشف موقع غلوبال فاير باور، المتخصص في الشأن العسكري، أن القوات الجوية الجزائرية تحتل المرتبة الثانية إفريقيا و22 عالميا.

وأشار الموقع أن تصنيفه جاء من خلال متابعة إجمالي قوة الخدمة الجوية لكل قوة وطنية مع مراعاة تصنيف GFP السنوي.

واحتلت المراتب الأولى كل من القوات الجوية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، تليها روسيا، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، اليابان، باكستان، فرنسا.

أما إفريقيا، فقد احتلت القوات الجوية المصرية المرتبة الأولى، تليها الجزائر، ثم المغرب، والذي احتل المرتبة 40 عالميا.

أما عربيا، فقد احتلت القرات الجوية الجزائرية المرتبة الثالثة، سبقتها كل من مصر في المرتبة الأولى، والسعودية في المرتبة الثانية.