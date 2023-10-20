غليزان:توقيف شخصين تورطا في سرقة الكوابل النحاسية برمادية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية غليزان من وضع حد لشخصين. مختصين في سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف و الإنترنت على مستوى أحياء برمادية.

القضية التي عالجتها الضبطية القضائية بالأمن الحضري الخامس، جاءت على إثر تلقي ذات المصلحة إلى شكاوى مفادها تعرض 160 متر من الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف والأنترنت التابعة لإتصالات الجزائر إلى السرقة على مستوى أحد أحياء برمادية. بالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري السادس تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما.

بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية