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غليزان:دوريات الدرك الوطني لمساعدة الجمعيات الخيرية خلال رمضان

أخبار الجزائر
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غليزان:دوريات الدرك الوطني لمساعدة الجمعيات الخيرية خلال رمضان
بقلم أحمد مراح

 تعكف مصالح الدرك الوطني بولاية غليزان على توفير  المرافقة الأمنية وتقديم المساعدة للجمعيات الناشطة في المجال الخيري.

 وهذا من خلال تقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان الكريم دقائق قبل آذان المغرب في نقاط متفرقة بإقليم الإختصاص.

إضافة الى تامين حركية السير وتفادي حوادث المرور وهذا بفعل عمل أفراد سرية أمن الطرقات.

وبحسب عواد بلحاج،رئيس المكتب الولائي لجمعية العلماء المسلمين بغليزان فإن،عناصر الدرك  الوطني يؤمنون  المتطوعين خلال نشاطهم.

  أين عبر  أحد المواطنين عن شكرهم للدرك الوطني،على حركيتهم ونشاطهم في عدة مناطق فعملهم جبار  في اطار المهام المنوطة بهم.

 ومن جهته قال الرائد نبيل لزرق بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني،أن الهدف من الدوريات هو مكافحة الجريمة.

والإنتشار في محاور الطرقات  لمحاربة المهربين و ناقلي الممنوعات .

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