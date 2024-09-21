إعــــلانات
قناة النهار

غليزان: أزيد 73 ألف مستفيد من منحة التمدرس وتوزيع ما يفوق 8200 حقيبة مدرسية

بقلم قناة النهار
غليزان: أزيد 73 ألف مستفيد من منحة التمدرس وتوزيع ما يفوق 8200 حقيبة مدرسية
الجزائر
  • 9
  • 0
رابط دائم : https://nhar.tv/6kZ0P
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر