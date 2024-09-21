قناة النهار غليزان: أزيد 73 ألف مستفيد من منحة التمدرس وتوزيع ما يفوق 8200 حقيبة مدرسية بقلم قناة النهار نشر في 21 سبتمبر 2024 - 22:26 الجزائر شارك غرِّد أرسل 9 0 رابط دائم : https://nhar.tv/6kZ0P الجزائر اقرأ أيضا طالع هابط : شاهد الخراب الذي تعيشه سكيكدة .. ما عندك ما ترقع قناة النهار 19 سبتمبر صريح جدا :هذا هو أغلى شيء يملكه الجزائري في حياته.. قناة النهار 13 سبتمبر العاصمة..الفريق أول السعيد شنقريحة يدلي بصوته الانتخابي "كلشي مبروك" قناة النهار 07 سبتمبر تيارت: سيول الأمطار تبث الرعب وسط القاطنين بمحاذاة الوديان ببلدية توسنينة قناة النهار 08 سبتمبر حساني شريف : علينا تغيير نظرتنا للجالية لأنها ليست حرقة وجواز سفر ووثائق بيومترية فقط قناة النهار 01 سبتمبر اقتصاد: عهدة قطف ثمار الإصلاحات .. من جزائر جديدة إلى جزائر منتصرة قناة النهار 16 سبتمبر تحسن في الوضعية الجوية بالنعامة و بشار..التفاصيل قناة النهار 13 سبتمبر المترشح عبد العالي حساني هكذا إستقبلت ملف قبول ترشحي لرئاسيات 2024 قناة النهار 01 سبتمبر الرئيس تبون : إنتقلنا بالجزائر المخدوعة و المنهكة إلى جزائر ينتعش فيها الأمل قناة النهار 17 سبتمبر خنشلة: ميلينا.. تلميذة تستعد للدخول المدرسي لأول مرة بشغف كبير قناة النهار 21 سبتمبر