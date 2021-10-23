غليزان: أمطار طوفانية تغرق مدينة مازونة في وقت وجيز

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت مساء اليوم على مستوى بلدية مازونة في فيضانات في إرتفاع لمنسوب المياه على مستوى الشارع الرئيسي لبلدية مازونة. حيث تم تسخير ثلاثة وحدات للحماية المدنية كل من مازونة ووحدة سيدي أمحمد بن علي ووحدة وادي ارهيو.

وحسب مصالح الحماية المدنية و لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية مع تسجيل تسربات لمياه الأمطار داخل بعض المنازل مع إنجراف بعض السيارات فيما تواصل ذات المصالح حاليا تدخلاتها.