غليزان .. أمن المطمر يوقف شخصًا خطيرًا محل بحث 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع أمن دائرة المطمر من توقيف شخص خطير محل بحث من طرف العدالة، صادرة في حقه أوامر قضائية، ومتورط في قضايا الترويج للمؤثرات العقلية ومحل عدة شكاوى مباشرة.

العملية جاءت استنادا لمعلومات دقيقة وردت إلى مصلحة الشرطة القضائية، مفادها قيام المشتبه فيه بالاعتداء على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء وتعريض حياتهم للخطر.

على الفور، تم تشكيل قوة تدخل مع تكثيف الأبحاث والتحريات، تمكنت من توقيفه وبحوزته أسلحة بيضاء محظورة متمثلة في سيف وخنجر.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قدِّم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، عن قضايا: التهديد وتعريض حياة الغير للخطر، السرقة بالعنف، وحمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.