غليزان.. أمن جديوية يوقف شخصين ويضبط أوراق نقدية مزورة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة جديوية من توقيف شخصين يقومان بتداول أوراق نقدية مزورة بالمدينة.

العملية جاءت بعد التحري حول المشتبه فيهما أين تم توقيف أحدهما بعد تفتيشه عثر بحوزته على ورقة نقدية مزورة فئة 2000 دج.

وبعد تفتيش مسكنيهما الكائنين بمدينة الحمادنة تم العثور على مبلغ مالي مزور يقدر بـ 30000 د ج على شكل 15 ورقة نقدية فئة 2000 دج.

وأثناء التحقيق معهما تم التصول إلى الممون الرئيسي والذي يقيم بمدينة الحمادنة تم إيقافه.

وتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو وأودعو الحبس.