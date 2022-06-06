قناة النهار غليزان: أولياء يرافقون أبنائهم لمراكز الإمتحان لدعمهم وتحفيزهم بقلم قناة النهار نشر في 06 جوان 2022 - 09:36 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 4 0 غليزان: أولياء يرافقون أبنائهم لمراكز الإمتحان لدعمهم وتحفيزهم رابط دائم : https://nhar.tv/ZUyba اقرأ أيضا طالع هابط : شاهد كيف يهان المغتربون في فرنسا من أجل تذكرة سفر للجزائر قناة النهار 26 ماي صريح جدا: شحال يصرف الشباب الجزائري في النهار؟ قناة النهار 02 جوان عين الدفلى: أب الإعلام الآلي بالجزائر "يوسف منتالشتة" يعود إلى مسقط رأسه قناة النهار 05 جوان الطيب زيتوني: مبادرة الرئيس تبون للمّ الشمل ممدودة للجميع ونحن محتاجون لها في هذا الظرف قناة النهار 23 ماي فتح المؤسسات التربوية من أجل المراجعة لتلاميذ الإمتحانات الرسمية قناة النهار 29 ماي صريح جدا: هذه هي تكهنات الجزائريين حول مباراة "الخضر" ضد أوغندا .. قناة النهار 04 جوان أجواء صيفية جد حارة.. طقس الجمعة 20 ماي 2022 قناة النهار 20 ماي في ذكرى رحيلها العاشرة..وردة الجزائرية الغائبة الحاضرة في قلوب الجزائريين قناة النهار 19 ماي منطقة جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرّا في العالم..التفاصيل قناة النهار 04 جوان برنامج toutes options: الجولة الأولى من البطولة الوطنية لسباق التل قناة النهار 21 ماي