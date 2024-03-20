غليزان: إتلاف 10 قناطير من المنتوجات الحيوانية الفاسدة

تمكنت عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان من مصادرة و إتلاف أزيد من 10 قناطير من المنتوجات الحيوانية غير الصالحة كانت موجهة للإستهلاك.

وجاءت العملية على إثر نقطة مراقبة أمنية قامت بها عناصر شرطة بالمدخل الغربي للمدينة. حيث تم توقيف شاحنة من نوع كيا وبعد مراقبتها تم ضبط داخلها كمية معتبرة من المنتوجات الحيوانية (أحشاء، رؤوس و أرجل غنم ) مقدر وزنها بأزيد من 10 قناطير.

وبعد عرضها على الطبيب البيطري أكد أنها غير صالحة للاستهلاك بموجب شهادة طبية بيطرية. ليتم إتلاف الكمية المحجوزة وإنجاز ملف جزائي ضد المخالف و إرساله إلى الجهات القضائية.