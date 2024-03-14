غليزان.. إتلاف 10 قناطير من حلويات الشامية غير صالحة للاستهلاك

تمكنت عناصر فرقة الشرطة العامة بأمن دائرة وادي أرهيو بولاية غليزان، خلال خرجة ميدانية مشتركة رفقة أعوان الفرقة الإقليمية للتجارة بوادي ارهيو من مصادرة و إتلاف أكثر من 10 قناطير من مادة الشامية غير الصالحة كانت موجهة للبيع.

العملية جاءت على إثر خرجة ميدانية مشتركة قامت بها ذات المصالح برفقة أعوان الفرقة الإقليمية للتجارة. بوادي ارهيو لمراقبة المحلات التجارية على مستوى مدينة وادي أرهيو.

حيت تم مراقبة أحد محلات لبيع (الحلويات التقليدية) حيث تم حجز و إتلاف عشرة قناطر و تسعة و عشرون. كيلو غرام (1029كغ) من مادة الشامية لعدم إحترام صاحبها لشروط النظافة و السلامة الصحية خلال تحضير وتخزين مادة الحلويات التقليدية (شامية).

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