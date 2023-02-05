غليزان: إسترجاع شاحنة مسروقة وتوقيف 03 أشخاص

تمكنت مختلف الفرق العملياتية التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان. من توقيف 3 أشخاص واسترجاع شاحنة مسروقة.

وجاءت العملية من خلال عمليات المراقبة الإدارية والأمنية لمختلف المركبات عبر إقليم الإختصاص. أين تم توقيف شاحنة من نوع “هيونداي” كانت محل بحث من قبل مصالح أمن إحدى الولايات الوسطى للبلاد. ومن جهة أخرى و في إطار تكثيف الأبحاث عن الأشخاص المطلوبين لدى الجهات القضائية. تمكنت مصالح الضبطية القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو من توقيف شخص محل ثلاثة أوامر بالقبض صادرين عن كل من محكمة وهران ومحكمة مازونة عن لتورطه في عدة قضايا. بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمه أمام العدالة.