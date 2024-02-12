غليزان: إسترجاع مركبة مسروقة في ظرف وجيز وتوقيف تلاثة أشخاص

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من إسترجاع مركبة محل سرقة في ظرف زمني وجيز وتوقيف المشتبه فيهم.

المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم من 23 إلى 26 سنة. وجاءت القضية إثر تقدم شخص إلى الضبطية القضائية لتقييد شكوى رسمية مفادها تعرض سيارته للسرقة. بعد أن قام بركنها أمام العمارة التي يقطن بها، بأحد الأحياء بوسط مدينة غليزان. ليتم ثكتيف الأبحاث.

وأسفرت الأبحاث عن إسترجاع المركبة في ظرف زمني وجيز وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي. ليتم تحويله إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية التي أفضت نتائجه عن تحديد شريكيه وتوقيفهم. بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية.