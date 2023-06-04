غليزان: إسترجاع مركبتين محل بحث

قامت مصالح أمن ولاية غليزان بعملية شرطة مشتركة مع مصالح الدرك الوطني. مست النقاط المشبوهة على مستوى مدينة غليزان ومختلف دوائر الولاية.

وجاءت العملية في إطار تنفيذ إتفاق التعاون والتنسيق بين قيادة المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني. حيث سخرت لها الوسائل المادية والبشرية اللازمة حيث تم تنقيط 394 شخص و305 مركبة. كما أسفرت العملية عن إسترجاع مركبتين محل بحث وحجز 40،45غ من المخذرات. و 208 قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى توقيف شخص محل بحث من طرف الجهات القضائية مع حجز 29 دراجة نارية قام أصحابها بمخالفة قانون المرور.

وفور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.