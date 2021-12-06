غليزان: إسترجاع 31 مركبة كانت محل بحث 

تمكنت الفرق العملياتية بمصلحة الأمن العمومي في ولاية غليزان، من إسترجاع 31 مركبة كانت محل بحث أو إجراء قضائي من مختلف الجهات القضائية والأمنية.

وتمت هذه العملية، خلال المهام اليومية لمختلف الفرق العملياتية التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان. ويأتي ذلك، في مجال تنظيم ومراقبة حركة المرور داخل النسيج الحضري.

أين تمكنت فرقة القارئ الآلي خلال عمليات المراقبة اليومية لمختلف المركبات عبر طرق إختصاص الأمن الوطني بواسطة نظام القارئ الآلي للوحات الترقيم من مراقبة 233002 مركبة.

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