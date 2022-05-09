غليزان: إصابة شرطي بجروح بعد ان دهسته شاحنة وسط زمورة

توفيت فتاة وأصيبت طفلة خلال 24 ساعة في حادثين متشابهين تعرض من خلالهما السقوط من طوابق العمارات ببوعينان ولاية البليدة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث الأول تعرض طفلة تبلغ من العمر7 سنوات للسقوط من الطابق الخامس للعمارة بحي 3100 مسكن حي عدل.

ما تسبب في إصابات متعددة ورضوض على مستوى الحوض تم اسعافها وإجلاؤها نحو مستشفى بن بو العيد وتتواجد الآن في حالة مستقرة.

في حين سقطت فتاة تبلغ من العمر 17 سنة من الطابق السابع بعمارة بحي 2000 مسكن حي عدل.

الضحية توفيت على إثرها في عين المكان ليتم نقل جثمانها نحو مصلحة حفظ الجثث.

طالع ايضا: المسيلة: وفاة طفلة وإصابة امرأة بجروح في حادث مرور

لقي طفلة مصرعها، وأصيبت إمرأة بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأربعاء بين ولايتي المسيلة وبرج بوعريريج.

ووقع الحادث على الساعة 11 سا 55 د بالمكان المسمى بانيو على مستوى الطريق الوطني رقم 45. وتمثل في انحراف سيارة وسقوطها من أعلى الجسر خلف وفاة طفلة تبلغ من العمر حوالي 16 سنة و إصابة إمرأة تم اسعافها ونقلهما إلى مستشفى المسيلة .

إقرأ أيضا:

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأربعاء بولاية تبسة، في وفاة شخصين وجرح 5 آخرين. بعد اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة سياحية.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العوينات ووحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية الحمامات لأجل حادث مرور.

كما وقع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 16 في شقه الرابط بين دائرة مرسط وبلدية بولحاف الدير بدوار الخمايسية. أين أسفر عن وفاة شخصين واصابة خمسة اخرين بجروح.

وأشارت ذات المصالح إلى أن أفراد الحماية المدنية في عين المكان والعملية متواصلة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية بسبدو بولاية تلمسان اليوم الأربعاء، من أجل حادث مرور تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة بسبدو.

ووقع الحادث في حدود الساعة 03 سا و30 د صباحا من أجل انحراف وانقلاب سيارة من نوع رونو سيمبول. على مستوى الطريق الولائي 115 الرابط بين بلحاجي بوسيف وقرية سيدي يحي بلحاج.

كما أسفر الحادث عن وفاة شخص في عين المكان وإصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة.