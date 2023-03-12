غليزان: إصابة 06 أشخاص في حادث مرور بالطريق السريع

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة صبيحة هذا اليوم الأحد. بالطريق السريع 60 أ مستغانم – غليزان إتجاه غليزان حوالي 100 متر على محول الخلايفية من أجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في إصطدام ما بين سيارتين سياحيتين مع إندلاع حريق في إحدى السيارتين على مستوى المحرك. مما أسفر عن إصابة 06 ضحايا 02 إناث يبلغان 20و 39 سنة و04 ذكور يبلغون من العمر 37 و48 و30 و25 سنة. لديهم كسور مفتوحة وجروح بليغة. حيث تدخلت نجدتنا على جناح السرعة لإخماد حريق السيارة. و تقديم الإسعافات الأولية و إجلائهم إلى عيادة متعددة الخدمات الحمادنة.