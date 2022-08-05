غليزان …إصابة 11 شخصا في حادث مرور ببلدية دار بن عبد الله

تدخلت وحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة منداس مدعومة بوحدة دائرة زمورة مساء اليوم الجمعة لأجل حادث مرور. يتمثل في اصطدام مابين سيارة أجرة تعمل على خط ولايتي وهران -تيارت مع شاحنة بالطريق الوطني رقم 23 منطقة الشهايرية بلدية دار بن عبد الله دائرة زمورة .

الحادث خلف 11 مصاب بينهم 10ذكور يتراوح اعمارهم ما بين 17الى 50سنة. يعانون من اصابات مختلفة و انثى تبلغ من العمر 48 سنة تعاني من اصابة على مستوى الصدر . المصابين تم نقلهم الى عيادة متعددة الخدمات بزمورة. ومن بين 04 مصابين ذكور تعرضوا لاصابات خطيرة على مستوى الراس وضحية بها كسر مفتوح على مستوى الرجل اليمنى. والأخرى إصابة في الصدر و متعدد الاصابات عبر كامل الجسم تم تحويلهم الى مستشفى غليزان .