غليزان.. إصابة 13 شخصا في حريق شقة بزموة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية غليزان، من أجل حادث نشوب حريق داخل شقة ببلدية ودائرة زموة، والذي خلف 13 مصابا.

وأشارت المصالح نفسها، أن الحريق اندلع في شقة بالطابق الأرضي لبناية سكنية متكون من (ط.أ +03) بحي 30 مسكن، بلدية ودائرة زموة.

حيث خلف إصابة 13 شخصا بضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخر لهذا التدخل 03 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف.

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