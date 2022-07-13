غليزان.. إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بالطريق السريع غليزان-مستغانم 

أصيب 4 أشخاص، اثر حادث مرور تمثل في إصطدام مابين شاحنة وسيارة سياحية بالطريق السريع إتجاه مستغانم بمنطقة القيايبة ببلدية سيدي خطاب

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة مساء اليوم الاربعاء لأجل هذا الحادث.

والذي أسفر عن 4 مصابين من بينهم اثنين من جنس أنثى يبلغان 22 سنة و45 سنة، وإثنين اخرين من جنس ذكر يبلغ سنهم 28 سنة ورضيع 10 أشهر، اصيبوا بإصابات مختلفة حيث تم إسعافهم وتحويلهم إلى العيادة المتعددة بالحمادنة.