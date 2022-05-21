غليزان: إصابة 5 أشخاص في إصطدام تسلسلي لثلاث سيارات بعين طارق

أصيب خمسة أشخاص، اليوم السبت بجروح، في إصطدام تسلسلي لثلاث سيارات بعين طارق بولاية غليزان.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عمي موسى مساء اليوم السبت بمنطقة عين الدفلة الطريق البلدي 21.

مابين قرية ماريوة وبلدية عين طارق (طريق بوركبة) دائرة عين طارق.

وهذا لأجل انحراف وانقلاب سيارة سياحية من رونو ميڨان وتصادم تسلسلي لثلاث سيارات من نوع نيسان وR19 وسيمبول.

مما خلف اصابة لخمسة أشخاص بمختلف الاعمار باصابات خفيفة وحالة صدمة من بينهم رجل 65 سنة وطفل وطفلة 9 سنوات و17 سنة وامراتين 68 سنة و 34سنة.

وفي هذا السياق، تم تقديم لهم الاسعافات الاوليه ونقلهم الي مستشفى عمي موسي.

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كما أصيب 9 أشخاص بجروح، في حادث مرور، وقع اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 90 في اتجاه واد رهيو بولاية غليزان.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عمي موسى على الساعة 9 سا و5 د

بدوار المناصرية بلدية و دائرة عمي موسى، من اجل حادث مرور.

والذي تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارة طاكسي جماعي سيارة سياحية مزودتين بالسيرغاز (GPL).

وفي هذا السياق، فإن السيارة الأولى من نوع طاكسي داسيا لوڨان والثانية ستابواي مما خلف اصابة تسعة ضحايا في عين المكان.

تتراوح اعمارهم مابين من 18 إلى 41 سنة، منهم ستة رجال وثلاث نساء ومن بينهم امرأة

في حالة حرجة بها جرح عميق على مستوى الجبهة وكدمات في العين اليسرى.

كما تم تقديم لهم الاسعافات الاولية ونقلهم على جناح السرعة من طرف عناصر الحماية المتدخلة

الي مستشفى عمى موسى مصالح الدرك الوطني في عين المكان.

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