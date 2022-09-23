غليزان.. إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 90

تعرض 7 أشخاص الى اصابات متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 90 في شطره الرابط بين لحلاف و وادي ارهيو.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وادي ارهيو على مستوى الطريق الوطني رقم 90 في شطره الرابط بين لحلاف و وادي ارهيو .

وذلك لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين .الحادث أدى إلى تعرض7 أشخاص منهم 4 ذكور و 3 إناث.

والذين تتراوح اعمارهم بين 13 و 59 سنة ، إلى إصابات متفاوتة الخطورة تم تحويلهم الى مستشفى احمد فرانسيس بوادي ارهيو.