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أخبار الجزائر

غليزان.. إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 90

بقلم حمزة زروقي
غليزان.. إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 90
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تعرض 7 أشخاص الى اصابات متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور  على مستوى الطريق الوطني رقم 90 في شطره الرابط بين لحلاف و وادي ارهيو.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وادي ارهيو على مستوى الطريق الوطني رقم 90 في شطره الرابط بين لحلاف و وادي ارهيو .

وذلك لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين .الحادث أدى إلى تعرض7 أشخاص منهم 4 ذكور و 3 إناث.

والذين تتراوح اعمارهم بين 13 و 59 سنة ، إلى إصابات متفاوتة الخطورة تم تحويلهم الى مستشفى احمد فرانسيس بوادي ارهيو.

رابط دائم : https://nhar.tv/dYDkv
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