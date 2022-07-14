غليزان…إصابة 8 اشخاص في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 90 

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، اثر حادث مرور يتمثل في إصطدام سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 90 منطقة السبالة بلدية واريزان في غليزان.

وسجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية وادي أرهيو تدخلها من أجل هذا الحادث الذي اسفر عن إصابة 8 اشخاص بينهم 4 من جنس ذكر.

والذين تتراوح اعمارهم ما بين 9 و34 سنة، أين تعرضوا لإصابات مختلفة وقدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وتحويلهم إلى مستشفى أحمد فرنسيس.