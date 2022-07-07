غليزان..إصابة 8 اشخاص في حادث مرور بمنطقة اولاد محمد 

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بغليزان، مساء اليوم، لاجل حادث مرور بدوار اولاد محمد بجانب حي برمادية .

وتمثل هذا الحادث في إصطدام تسلسلي لأربعة مركبات مختلفة مما أسفر عن إصابة ثمانية اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 14 سنةو 63 سنة.

من بينهم 6 رجال وإمراة و من بينهم رجل لديه إصابة بليغة على مستوى الرأس.

هذا وقدمت لهم الإسعافات الأولية وتم تحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية.