غليزان.. إصابة 9 أشخاص في اصطدام بين حافلة وشاحنة

أصيب 9 أشخاص في حادث مرور، وقع اليوم الاثنين، على مستوى محور الدوران حي 250 مسكن، ببلدية بن داود في ولاية غليزان.

من جهتها، أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 10سا11د من أجل حادث اصطدام. بين حافلة لنقل المسافرين(تشغل خط منداس-غليزان) و شاحنة بمحور الدوران حي 250 مسكن، بلدية بن داود ودائرة غليزان.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 09 أشخاص بإصابات مختلفة وحالة صدمة، تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و 54 سنة. تم إسعافهم ونقله‍م إلى المستشفى المحلي.

