غليزان: إصابة 9 أشخاص في حادث مرور
أصيب تسعة أشخاص بجروح في حادث مرور وقع اليوم الأربعاء، بالطريق الوطني رقم4 بمنطقة السافور ولاية غليزان.
وفي هذا السياق، تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية غليزان صبيحة هذا اليوم لأجل حادث مرور تمثل في إصطدام مابين سيارتين.
وهذا على مستوى الطريق الإجتنابي للطريق الوطني رقم 4 منطقة السافور بلدية غليزان.
وكانت السيارة الأولى من نوع رونو إكسيبريس و السيارة الثانية من نوع رونو سمبول، أسفر هذا الحادث على إصابة 9 ضحايا باصابات مختلفة.
كما تتراوح أعمار المصابين ما بين 9 سنوات و 43 سنة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان وتحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف.
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غليزان: إنقاذ 4 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز بزمورة
كما تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية غليزان من إنقاذ أربعة أشخاص من الموت اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون.
و تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة زمورة من أجل حالة إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد النار الموصل بغاز المدينة بالمطبخ لأربع أشخاص من عائلة واحدة.
وهذا على مستوى عمارة بحي 30 مسكن بلدية و دائرة زمورة، الضحايا من جنس أنثى يبلغون من العمر 7 أشهر و سنتين مصابين بضيق في التنفس و قيء ،و31 و 65 سنة لديهم حالة إغماء.
كما تم إسعافهم و تحويلهم إلى مؤسسة الصحة الجوارية بزمورة.
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