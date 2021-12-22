غليزان: إصابة 9 أشخاص في حادث مرور

أصيب تسعة أشخاص بجروح في حادث مرور وقع اليوم الأربعاء، بالطريق الوطني رقم4 بمنطقة السافور ولاية غليزان.

وفي هذا السياق، تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية غليزان صبيحة هذا اليوم لأجل حادث مرور تمثل في إصطدام مابين سيارتين.

وهذا على مستوى الطريق الإجتنابي للطريق الوطني رقم 4 منطقة السافور بلدية غليزان.

وكانت السيارة الأولى من نوع رونو إكسيبريس و السيارة الثانية من نوع رونو سمبول، أسفر هذا الحادث على إصابة 9 ضحايا باصابات مختلفة.

كما تتراوح أعمار المصابين ما بين 9 سنوات و 43 سنة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان وتحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف.

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