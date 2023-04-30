غليزان.. إعادة بعث مشروع المسجد القطب لتسليمه في 1 نوفمبر المقبل

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بولاية غليزان، عن إعادة بعث مشروع المسجد القطب لتسليمه. ودخوله حيز الخدمة في 1 نوفمبر المقبل.

كما قال بلمهدي في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية للمشروع الذي عرف تأخرا كبيرا في الإنجاز. “رفعنا التحفظات مع والي ولاية غليزان وكل العوائق لمباشرة الانطلاقة الجديدة اليوم قصد إتمامه في أقرب الآجال”. و”فتحه في مناسبة قريبة جدا هي 1 نوفمبر المقبل”.

وأردف الوزير “سنعمل جميعا على تكثيف الجهود بما في ذلك المورد البشري العامل داخل هذا المشروع لمراعاة الآجال حسب دفتر الشروط و الحرص على أن يكون المسجد القطب لولاية غليزان صرحا لتقديم خدمات للمجتمع و معلما من المعالم التاريخية و الحضارية لهذه المنطقة.”

وخلال تفقده لمختلف ورشات المشروع الذي تبلغ تكلفته المالية الإجمالية 1.8 مليار دج, ألح بلمهدي على التقيد بالمواصفات المتعلقة بالمسجد القطب. والاستغلال الأمثل لمختلف فضاءاته. بما في ذلك المكتبة و قاعة المحاضرات و مراعاة الجانب المعماري الجزائري.

وبعد أن ركز على أهمية الاعتناء بالتعليم القرآني داخل هذا الفضاء المسجدي, قال الوزير أن دائرته الوزارية عملت على تطوير هذا المجال. من خلال إعادة الهيكلة داخل المصالح المركزية وإعداد منظومة متكاملة تشمل المناهج و المدارس القرآنية بما في ذلك التعليم التقليدي. والتكفل بالطلبة المسافرين من حيث المطعم والمرقد. مشيرا إلى أن الجزائر خزان للقرآن الكريم حفظا وفهما وتفسيرا.

ولا تزال بعض حصص المشروع لم تنطلق بعد، فيما تبلغ نسبة إنجاز أخرى ما بين 15 و85 في المائة بما في ذلك أشغال التهيئة الخارجية والمصعد التي تم فتح عروض متعلقة بها الأسبوع الماضي. حسب الشروحات التي قدمها مسؤولو القطاع.

ويضم المسجد القطب لولاية غليزان الذي انطلقت أشغال إنجازه في 2014 مدرسة قرآنية وقاعة للمحاضرات وقاعتين للصلاة مخصصتين للرجال والنساء ومكاتب ومرآب للسيارات ومحلات تقنية وسكنات وظيفية.

وردا على سؤال بخصوص حادثتي اعتداء على إمامين بولايتي تلمسان وتيزي وزو. دعا بلمهدي إلى “عدم التهوين والتهويل واستغلالهما لأغراض معينة”. مؤكدا أن “الدولة الجزائرية لا تتخلى عن أبنائها وأن الوزارة الوصية تتأسس لمثل هذه القضايا”. و “تتابع الجناة”. بالموازاة مع تركيز الخطاب الديني على الجانب الأخلاقي لديننا الحنيف و سيرة نبينا الكريم”, كما قال.