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غليزان.. إنتشال جثة ستيني كان محصورا تحت مربعات إسمنتية

بقلم حمزة زروقي
غليزان.. إنتشال جثة ستيني كان محصورا تحت مربعات إسمنتية
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تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان مدعومة بفرقة التعرف و التدخل في الأماكن الوعرة مساء أمس الاثنين. لأجل انتشال و إخراج جثة شخص متوفي من تحت الردوم. الحادث وقع بعد قيام الضحية بأشغال تفتيت و تكسير بقايا من مربعات إسمنتية مسلحة.

و هذا للحصول على قطع الحديد المستعملة، الذي وجد محصورا تحت كتلة إسمنية وذلك بجانب المحشر البلدي للسيارات لبلدية غليزان.المتوفي يبلغ من العمر 60 سنة حيث تم تحريره من طرف النجدة المتدخلة بإستعمال عتاد الإنقاذ من وسادات هوائية وذراع هيدروليكية وتم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بغليزان .

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