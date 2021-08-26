غليزان.. إنتشال جثة ستيني كان يقوم بترميم بئر تقليدي في يلل

تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة يلل مدعومة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية غليزان ليلة امس لأجل إنتشال جثة شخص من داخل بئر تقليدي. ويصل عمق البئر حوالي 60 متر وقطره 01 م و50 سم، وهو خال من الماء.

ووقع الحادث، على مستوى منطقة الدويدية أولاد غيلاس بلدية يلل، حيث يعتبر الضحية من جنس ذكر يبلغ 64 سنة. وتم نقله من طرف النجدة إلى عيادة متعددة الخدمات بيلل. وكان المتوفي كان يقوم بعملية للترميم في قاع بئر تقليدي حيث تم إنهيار جزئي للبئر عليه مما صعب لعملية الإنتشال.

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