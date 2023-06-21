غليزان: إنتشال جثة شاب غرق بسد السعادة في سيدي محمد بن عودة

تدخلت مساء اليوم الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان مدعومة بفرقة الغطاسين مساء اليوم الاربعاء على مستوى سد السعادة دوار مصمود بلدية سيدي أمحمد بن عودة دائرة المطمر من أجل إنتشال جثة غريق.

الضحية يبلغ من العمر 27 سنة متوفي في عين المكان تم إنتشاله من طرف عمال السد بإستعمال قاربهم للوصول إليه و هذا بتواجد غطاسي الحماية المدنية و تحويله الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى محمد بوضياف بغليزان.