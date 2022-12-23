غليزان.. إنتشال جثة شاب مختل عقليا سقط ببئر في سيدي سعادة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يلل ولاية غليزان، صبيحة اليوم الجمعة، بدوار سيدي ويس النحوي بلدية سيدي سعادة، لأجل إنتشال ضحية سقط في بئر.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب مختل عقليا وسقط في بئر جاف حوالي 40 متر عمق واقع داخل مزرعة. كما أن الضحية من جنس ذكر يبلغ 20 سنة مفقود منذ حوالي يومين. حسب تصريح أهل المنطقة حيث تدخلت فرقة الإنقاذ لإنتشاله و تحويله بحضور مصالح الدرك الوطني نحو العيادة متعددة الخدمات يلل