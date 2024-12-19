غليزان: إنتشال جثة طفل سقط داخل بئر بسيدي سعادة

تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة يلل مدعومة بفرقة التعرف و التدخل في الأماكن الوعرة. التابعة للوحدة الرئيسية اليوم الخميس لأجل إنتشال طفل سقط داخل بئر. و هذا على مستوى دوار الكحايلية بلدية سيدي سعادة و دائرة يلل.

الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 11 سنة به إصابة خطيرة على مستوى الجبهة بسبب السقوط متوفي في عين المكان. حيث تم إنتشاله من البئر وتحويله الى العيادة المتعددة الخدمات بيلل.

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