غليزان: إنحراف حافلة وتعطل حركة السير إتجاه وهران

شهد الطريق السيار شرق-غرب بولاية غليزان، صباح اليوم السبت، حادث مرور تمثل في إنحراف شاحنة ذات مقطورة، مما تسبب في تدفق حمولتها وسط الطريق.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، أدى الحادث إلى إضطراب كبير في حركة السير بالمنطقة. حيث بقي رواق واحد مفتوحاً أمام المركبات.

ووقع الحادث في الاتجاه المؤدي إلى وهران، عندما فقد سائق الشاحنة السيطرة على المركبة. ما أدى إلى إنقلابها وإنتشار حمولتها عبر الطريق.

هذا ولم يتم تسجيل أية إصابات بشرية، وفق المعطيات الأولية، لكن الأضرار المادية كانت جسيمة.