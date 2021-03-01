غليزان: إنشاء تطبيق إلكتروني لمحاربة البيروقراطية

أطلقت ولاية غليزان التطبيقة الإلكترونية لمحاربة البيروقراطية أمس الأحد من طرف مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد تم عرض التطبيق الإلكتروني على الوالي وإطارات الولاية.

وأكد الوالي مولاتي عطا الله، أن الهدف من إستحداث هذه التطبيقـة الإلكترونية هو التسريع في معالجة الملفات.

وكذا لتفادي التأخر والإحتقان لدى المواطنين والأشخاص المعنوية، وتساعد على تحديد الأولويات.

وأضاف الوالي، أن التطبيق يهدف إلى مدى كفاءة الإطارات على تأدية المهام الموكلة إليهم وتجاوب الإدارات في معالجة الملفات وتحكمها في تأدية مهامها .

وكشف عطا الله، أن هذه التطبيقة الالكترونية الية لمتابعة الملفات والتي من شأنها المساعدة في إتخاذ القرار .