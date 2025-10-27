غليزان.. إنقاذ امرأتين عالقتين فوق سطح منزل إثر ارتفاع منسوب المياه

نشرت مصالح الحماية المدنية، حصيلة التدخلات على مستوى ولاية غليزان اثر التقلبات الجوية التي تشهدها بعض ولايات الوطن.

وأوضحت المصالح نفسها، أن ولاية غليزان شهدت عدة تدخلات على إثر تساقط الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأمطار، أين تم على مستوى بلدية وادي ارهيو، إنقاذ امرأتين (02) عالقتين فوق سطح منزل إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالمكان المسمى حي بوجلة.

كما تم امتصاص مياه الأمطار من حي الشهداء، دوار العزازمة، حي 180 مسكن، حي 50 مسكن.

هذا وسجلت مصالح الحماية تسرب مياه الأمطار إلى المنازل بالمكان المسمى بوجلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور