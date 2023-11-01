غليزان: إنقاذ سيدة وإبنتها تعرضتا لإختناق بالغاز ببلدية زمورة 

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة زمورة مساء اليوم الاربعاء لأجل تقديم الإسعافات الأولية لسيدة تبلغ من العمر “58سنة” وطفلة “6 سنوات” لهم بداية إختناق.

وذلك جراء إستنشاقهم غازات محترقة منبعثة من موقد موصول بقارورة غاز بوتان كانتا تقوم بالإستحمام. وهذا على مستوى حي بوشيبة لزرق ببلدية و دائرة زمورة. الضحايا يعانون من حالة إغماء ، تم إسعافهم و نقلهم الى العيادة المتعددة الخدمات لزمورة.