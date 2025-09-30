غليزان: إنقاذ شخص سقط في بئر بعمق 46 مترا

تمكّن أعوان الحماية المدنية لولاية غليزان من إنقاذ شخص سقط داخل بئر بعمق 46 متراً وقطر 1,60 متر. وذلك بدوار البرايجية ببلدية ودائرة الحمادنة.

وتم تدعيم فرق التدخل بفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة، حيث تمكّن الأعوان من إنقاذ وإخراج الضحية. وهو رجل يبلغ من العمر 47 سنة، على قيد الحياة. حيث تلقّى الإسعافات الأولية بعين المكان قبل نقله إلى المستشفى المحلي.

ويذكر أن مصالح الحماية المدنية، تدخلت في هذه العملية على الساعة 10 سا و38 دقيقة، وتم إخراج الضحية على الساعة 11 سا و30 دقيقة.