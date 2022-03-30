غليزان.. إنقاذ طفلين محصورين داخل مصعد عمارة بمدينة جديوية

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة جديوية مساء اليوم الاربعاء لأجل إنقاذ طفلين داخل مصعد على مستوى عمارة ذات 07 طوابق بحي 140 مسكن بلدية ودائرة جديوية.

أسفر عن إصابة ضحيتين الضحية الأولى مصاب بجروح عميقة في الرأس وجروح مختلفة يبلغ من العمر 11 سنة الضحية الثانية في حالة صدمة يبلغ من العمر 13 سنة.

حيث تم تقديم لهما الإسعافات الأولية في عين المكان و إجلائهما وتحويلهم إلى العيادة المتعددة بجديوية.

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تمكنت وحدة للحماية المدنية بولاية أم البواقي، من إنقاذ إمرأة وطفلين من الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، داخل مسكنهم بحي دريدي ببلدية اولاد حملة.

الضحايا تعرضوا للإختناق بغاز “co”المنبعث من سخان الماء، أصيبوا بضيق في التنفس وتم إسعافهم وتحويلهم إلى العيادة متعددة الخدمات اولاد حملة بالولاية.

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