غليزان… إنقاذ طفل سقط ببئر بمنطقة سيدي ويس ببلدية سيدي سعادة

أنقذت الوحدة الثانوية لدائرة يلل ،مساء اليوم، طفل سقط داخل بئر بداور سيدي ويس ببلدية سيدي سعادة في ولاية غليزان.

وتم انقاذ هذا الطفل الذي يبلغ 12 سنة في وقت وجيز، بعد رسم خطة انقاذ كانت في غاية الدقة والاحترافية من النجدة المتدخلة.

مع العلم ان عمق البئر حوالي 50 متر وقطره متر ونصف، وهو بئر جاف تمت عملية الانقاذ بنجاح وتم تقديم الاسعافات الاولية له في عين المكان.

كما تم اجلاءه على جناح السرعة الى العيادة المتعددة الخدمات يلل، وأصيب الطفل بجرح في الرأس وكدمات بمختلف انحاء الجسم.