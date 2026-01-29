إعــــلانات
غليزان: إنقاذ عائلات ونفوق الأغنام بعد ارتفاع منسوب وادي مناصفة

بقلم حمزة زروقي
غليزان: إنقاذ عائلات ونفوق الأغنام بعد ارتفاع منسوب وادي مناصفة
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة منداس على الساعة 01 سا و 55 لأجل إنقاذ أشخاص كانوا محصورين داخل مساكنهم بسبب إرتفاع منسوب مياه وادي مناصفة بلدية منداس على مستوى حي بشيري العيد بلدية وادي السلام.

وقد تم انقاذ و اخراج عائلتين محصورتين مكونتين من 10 أفراد من طرف النجدة. بالإضافة كذلك إلى تسرب المياه للحي المجاور المسمى حي بلعربي مصطفى. و تسجيل إنقاذ 04 عائلات محصورة تتكون من 16 شخصا. مع عدم تسجيل أي خسائر بشرية مع تسجيل نفوق رؤوس من الغنم.

