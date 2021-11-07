غليزان: إنقاذ 4 أشخاص تعرضو للإختناق بالغاز في حي الإنتصار

تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بولاية غليزان ليلة أمس، من أجل إختناق 4 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة الموجود داخل غرفة بحي الإنتصار.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم إنقاذ شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 44 سنة و13 سنة. بالإضافة إلى بنتين يبلغان من العمر 16 سنة و06 سنوات، قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان. وتم تحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف غليزان.

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كما تسبب حريق شبّ في الطابق الأرضي لمنزل مكوّن من طابقين في إصابة 3 أشخاص باختناق ووفاة طفلين ووالدتهما بولاية ميلة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات ولاية ميلة ليلة أمس على الساعة 22 و 44 دقائق، من أجل إخماد حريق شب في الطابق الأرضي لمنزل فردي متكون من طابقين.

ووقع الحريق بالمكان المسمى تسدان حداد مركز ببلدية تسدان حدادة. أين تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره للطابقين العلويين.

كما خلّف الحريق إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. كما تم تسجيل وفاة طفلين مختنقين بدخان الحريق، ويتعلق الأمر بطفلة 03 سنوات ورضيع يبلغ حوالي 18 شهرا. بالإضافة إلى والدتهما.

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