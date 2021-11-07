غليزان: إنقاذ 4 أشخاص تعرضو للإختناق بالغاز في حي الإنتصار
تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بولاية غليزان ليلة أمس، من أجل إختناق 4 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة الموجود داخل غرفة بحي الإنتصار.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم إنقاذ شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 44 سنة و13 سنة. بالإضافة إلى بنتين يبلغان من العمر 16 سنة و06 سنوات، قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان. وتم تحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف غليزان.
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ميلة: وفاة طفلين وأمهما وإصابة 3 أشخاص باختناق إثر حريق منزل
ميلة: وفاة طفلين وأمهما وإصابة 3 أشخاص باختناق إثر حريق منزل
كما تسبب حريق شبّ في الطابق الأرضي لمنزل مكوّن من طابقين في إصابة 3 أشخاص باختناق ووفاة طفلين ووالدتهما بولاية ميلة.
وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات ولاية ميلة ليلة أمس على الساعة 22 و 44 دقائق، من أجل إخماد حريق شب في الطابق الأرضي لمنزل فردي متكون من طابقين.
ووقع الحريق بالمكان المسمى تسدان حداد مركز ببلدية تسدان حدادة. أين تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره للطابقين العلويين.
كما خلّف الحريق إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. كما تم تسجيل وفاة طفلين مختنقين بدخان الحريق، ويتعلق الأمر بطفلة 03 سنوات ورضيع يبلغ حوالي 18 شهرا. بالإضافة إلى والدتهما.
غليزان: الإطاحة بعصابة تزرع الرعب وتروّج المخدرات
وتمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية غليزان من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 12 شخص. تورطوا في قضية تكوين عصابات أحياء، مع الترويج للأقراص المهلوسة والمخدرات.
كما جاءت عملية التوقيف بعد معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق يشكلون عصابات أحياء. يقومون بترهيب السكان والإخلال بالنظام العام عن طريق المشاجرة في الطريق العام بإستعمال أسلحة بيضاء.
بالمقابل يقوم الموقوفين بترويج مختلف أنواع الممنوعات على مستوى أحياء و شوارع مدينة مازونة. على الفور وبالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا تنقلت ذات الفرقة مدعمة بمختلف فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومجهزين بكافة الوسائل المادية المسخرة قانونا.