غليزان: إنقاذ 4 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز بزمورة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية غليزان من إنقاذ أربعة أشخاص من الموت اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون.

و تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة زمورة من أجل حالة إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد النار الموصل بغاز المدينة بالمطبخ لأربع أشخاص من عائلة واحدة.

وهذا على مستوى عمارة بحي 30 مسكن بلدية و دائرة زمورة، الضحايا من جنس أنثى يبلغون من العمر 7 أشهر و سنتين مصابين بضيق في التنفس و قيء ،و31 و 65 سنة لديهم حالة إغماء.

كما تم إسعافهم و تحويلهم إلى مؤسسة الصحة الجوارية بزمورة.

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