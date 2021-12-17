غليزان: إنقاذ 4 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز بزمورة
تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية غليزان من إنقاذ أربعة أشخاص من الموت اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون.
و تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة زمورة من أجل حالة إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد النار الموصل بغاز المدينة بالمطبخ لأربع أشخاص من عائلة واحدة.
وهذا على مستوى عمارة بحي 30 مسكن بلدية و دائرة زمورة، الضحايا من جنس أنثى يبلغون من العمر 7 أشهر و سنتين مصابين بضيق في التنفس و قيء ،و31 و 65 سنة لديهم حالة إغماء.
كما تم إسعافهم و تحويلهم إلى مؤسسة الصحة الجوارية بزمورة.
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غليزان: العثور على جثة ستيني متوفي منذ 3 أيام بمسكنه
كما تدخلت مساء اليوم عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة عمي موسى لتحويل جثة ستيني لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المختلط لعمي موسى،
بعدما عثر عليه ميتا داخل مسكنه الواقع بشارع الاخوة طالب، غير بعيد عن محطة سيارات الأجرة وسط عمي موسى.
الضحية يبلغ 67 سنة و يعيش وحيدا في هذا المسكن، وكان قد غاب عن الأنظار منذ 3 أيام . وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة قبل الترخيص بدفنها.
غليزان: مقتل شاب بطعنات خنجر بمدينة جديوية
كما استيقظ صببحة سكان مدينة جديوية بولاية غليزان على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العشرينيات من العمر.
في هذا السياق تعرض الضحية لطعنة قاتلة على مستوى القلب بواسطة آلة حادة على يد شخص آخر باغته داخل محل التجاري.
الكائن بشارع رباح عبدالقادر بمحاذاة مركز الضمان الاجتماعي بذات البلدية.حيث لفظ انفاسه الأخيرة بعين المكان .
ويبلغ الضحية 24 سنة تم تحويله من طرف مصالح الحماية المدنية بالوحدة الثانوية بجديوية لمصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات بجديوية.
من جهتها باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الجريمة حيث تم توقيف الجاني فور ارتكابه للجريمة.
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