غليزان ..إنقاذ 4 أفراد من عائلة واحدة اختنقوا بالغاز ببلدية بن داود 

سجلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان تدخلها، مساء اليوم، على مستوى مسكن بعمارة بحي 500 مسكن سيدي الحاج بلدية بن داود دائرة غليزان.

وذلك من أجل إنقاذ أسرة مكونة من 4 أفراد من جنس أنثى يبلغون من العمر على التوالي 51/21/13/10 سنة في حالة تسمم بسبب استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود داخل مطبخ.

وكان الضحايا يعانون من ضيق في التنفس، حيث تم تقديم لهم على جناح السرعة الإسعافات الأولية و إجلاؤهم إلى مستشفى محمد بوضياف غليزان.