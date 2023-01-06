غليزان..إنقاذ 4 افراد من عائلة واحدة من الإختناق بالغاز بحي 500 مسكن

تدخلت الوحدة الرئيسة للحماية المدنية، مساء اليوم، في حدود الساعة 15.02سا بحي 500 مسكن بلدية بن داود بولاية غليزان.

وخلف الحادث 4 ضحايا تم انقاذهم وتقديم لهم الإسعافات الأولية، وهم الأم 35 سنة تعاني من ضيق التنفس وقيئ.

و3 اطفال ذكرين 10 سنوات و7 اشهر تعرضوا لضيق في التنفس، وطفلة 3 سنوات ضيق في التنفس.

وكان هذا الحادث بسبب استنشاق غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود داخل المطبخ غير موصول بأي انابيب لتسريب الغازات المحترقة وكذلك غلق كل منافذ التهوية وهذا اثناء تحميم المراة لأبناءها داخل المطبخ.